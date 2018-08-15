Мазяр очолив Львів, – ЗМІ

Ліга чемпіонів — 12:40 21
-
Аякс – Динамо: кияни суттєво поступаються у трансферній вартості – 19-річний Де Лігт дорожчий за Циганкова у 5 разів
-
Визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Аякс – Динамо та інші протистоянняЛіга чемпіонів — 09:41 4189
-
Реал – Атлетіко: анонс матчу за Суперкубок УЄФАСуперкубок УЄФА — 08:00 2215
-
Динамо – Славія: прагматизм киян, нестримний Вербіч та сприятливе польське суддівствоЛіга чемпіонів — 14 серп 9362
-
Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК Хачеріді та Шахова вибиває Спартак, БАТЕ проходить КарабахЛіга чемпіонів — 14 серп 13608
Всі новини