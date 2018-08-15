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Мазяр очолив Львів, – ЗМІ

12:09 605 Читать на русском
Мазяр очолив Львів, – ЗМІ
Володимир Мазяр / KazFootball

Український фахівець Володимир Мазяр може стати наставником Львова.

За інформацією телеканалу Футбол, ФК Львів призначив головним тренером команди Володимира Мазяра.

ФФУ пояснила, чому Жилмар наразі не може очолювати Львів

Зазначається, що перший матч на тренерському містку львів'ян Мазяр проведе вже в суботу, 18 серпня проти Шахтаря.

Попереднім місцем роботи Мазяра був Акжайик з Казахстану.

Нагадаємо, Верес змінив назву на Львів та продовжить виступи в УПЛ і залишиться у Львові. Львів змінить назву на Верес й гратиме в Другій лізі у Рівненській області.

Нагадаємо, нещодавно Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.

Україна5 тур

Львів - Шахтар: Субота 18 серпня 2018

Львів
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