toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мазяр очолить Львів, – журналіст

12:03 469 Читать на русском
Мазяр очолить Львів, – журналіст
Володимир Мазяр / ФК Гірник-Спорт

На тренерському містку Львова знову відбулись зміни.

"У ФК Львів тренерська чехарда. Іншого слова не підберу. Богдана Блавацького раптово змінив Володимир Мазяр. Ставили б уже бразильця на чолі бразильської команди. Наскільки мені відомо, такий варіант ще нещодавно розглядали", – повідомив у своєму Твіттері журналіст ТК Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Переконаний, що кілька наших бразильців зацікавлять більш імениті клуби", – Блавацький про легіонерів Львова

Нагадаємо, вчора, 9 вересня Мазяр покинув пост головного тренера клубу Гірник-Спорт.

Після шести турів львівська команда йде на 10-му місці у турнірній таблиці УПЛ.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати

blog_ava
"Коломойський не хотів давати хабарів", – Кварцяний зробив сміливу заяву
06:30
4454
Теги
Ігор Бурбас Львів Львів Володимир Мазяр Володимир Мазяр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
59
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук