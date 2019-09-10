Мазяр очолить Львів, – журналіст

На тренерському містку Львова знову відбулись зміни.
"У ФК Львів тренерська чехарда. Іншого слова не підберу. Богдана Блавацького раптово змінив Володимир Мазяр. Ставили б уже бразильця на чолі бразильської команди. Наскільки мені відомо, такий варіант ще нещодавно розглядали", – повідомив у своєму Твіттері журналіст ТК Футбол 1/2 Ігор Бурбас.
"Переконаний, що кілька наших бразильців зацікавлять більш імениті клуби", – Блавацький про легіонерів Львова
Нагадаємо, вчора, 9 вересня Мазяр покинув пост головного тренера клубу Гірник-Спорт.
Після шести турів львівська команда йде на 10-му місці у турнірній таблиці УПЛ.
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