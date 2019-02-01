Мазяр: Не можу сказати, що я бухав, але пив і порушував режим

Екс-гравець Динамо, Дніпра, Ворскли і ще низки українських клубів Володимир Мазяр розповів, чому у нього не склалася кар'єра футболіста.

"Ну от якраз у 23-24 роки, коли в мене почали з’являтися перша машина, квартира і т. д. я і "запоров" свою кар’єру. В той час, коли футболісти якраз виходять на пік форми, я вбивав у собі гравця. Я робив винними, батьків, тренерів... Вважав, що все було проти мене.

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У футболі велике значення має характер. В один момент я вирішив, що мені всі винні, а я не винен нікому, і це зіграло злий жарт. Коли я вже став тренером, і аналізував своє минуле, то зрозумів, що Мазяра-футболіста до себе б у команду не взяв.

У мене були різні періоди. Надлом стався тоді, коли я переходив з Дніпра. Мене запрошувала Кубань. Я поїхав туди на збори, вже мав підписати контракт. Ми домовилися, що моя ціна – 200 тисяч доларів. Мені запропонували хороші умови, дали машину, гроші.

Я, власне, мав приїхати до Дніпра і викупити свій контракт. У мене були нова мета і новий виклик. Керівництво Дніпра мене не відпустило, вони забажали більшу суму. При цьому тодішній тренер дніпрян Євген Кучеревський не бачив мене у своїй команді.

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Було дуже важко психологічно. Я отримав травму, потім була невдала операція, довго відновлювався. До цього додалися проблеми в сімейному житті. Тоді почалися й інші проблеми... Я не можу сказати, що я бухав, але пив і порушував режим.

Коли мені було 27 років, на той момент я вже три роки, можна сказати, був у командах, але не був у футболі. Мені дуже пощастило саме тоді зустріти людину, яка завжди за будь-яких обставин була поруч – мою другу дружину. Вона народила мені доньку і поряд з нею в моїй голові дуже багато змінилося", – сказав Мазяр в інтерв'ю ПолтавщинаСпорт.