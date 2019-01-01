Мазяр може очолити Гірник-Спорт

Стало відомо, де може продовжити кар'єру Володимир Мазяр.

Український тренер Володимир Мазяр може очолити клуб з Першої ліги Гірник-Спорт. Президент команди вже провів переговори з Мазяром, проте угоду сторони ще не підписали, повідомляє FootBoom.

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Нагадаємо, раніше Мазяр працював зі Сталлю, Рухом та Вересом, а останнім місцем роботи спеціаліста був казахстанський Акжайик.

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Зауважимо, що Гірник-Спорт з Горішних Плавнів посідає 12 місце у Першій лізі. Саме незадовільні резльтати можуть стати причиною змін на тренерському містку команди.