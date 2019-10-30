Мазяр – про поразку від Миная: Частина гравців Львова не відповідають рівню навіть середини Першої ліги

Головний тренер Львова Володимир Мазяр спробував пояснити причини поразки своїх підопічних у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України проти Миная (0:2).

"Хочу вибачитися перед уболівальниками. Були моменти в першому таймі, але з таких позицій промахувалися... Повинні були до 30-ї хвилини закрити гру. Реалізація кульгає. І не тільки вона. Ми даємо шанси гравцям, а гравець фолить в центрі поля і отримує вилучення.

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Гарна атмосфера, вітаю Минай. Але ті свистки... Є проблеми. І не тільки в організації і побудові гри. Футболісти не виконують вимоги. Реально не можуть.

Деякі наші гравці не відповідають рівню команди навіть із середини Першої ліги. Не може будуватися гра команди на 6-7-х гравцях. Не знаю, що буде. Далі – Динамо, руки не хочеться опускати", – цитує Мазяра ua-football.

Після 12-ти турів УПЛ Львів перебуває останній сходинці, маючи в активі лише 8 очок.

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