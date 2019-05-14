Мазур отримав дебютний виклик до національної збірної України

Захисник Ворскли Мирослав Мазур, який виступає на правах оренди у молдавському Сфинтул Георге, отримав виклик від тренера збірної України Андрія Шевченка.

20-річний захисник Ворскли Мирослав Мазур був викликаний до лав національної збірної України, передає офіційний сайт Ворскли.

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Захисник виступає за моллавський Сфинтул Георге, і отримає шанс на тренувальному зборі, що передуватиме іграм кваліфікації Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу. Додамо, що наразі команда Мазура іде другою в турнірній таблиці чемпіонату Молдови, і вийшла до фіналу Кубка.

Окрім того, для участі в міжнародному турнірі Кубок Словаччини, що проходитиме з 18 по 25 травня у Братиславі, до збірної України U-18 запрошено півзахисника Ворскли U-19 Радіона Посєвкіна.

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