toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Мазур отримав дебютний виклик до національної збірної України

14 травня 14:10 4021 Читать на русском
Мазур отримав дебютний виклик до національної збірної України
Мирослав Мазур / фото: ФК Ворскла

Захисник Ворскли Мирослав Мазур, який виступає на правах оренди у молдавському Сфинтул Георге, отримав виклик від тренера збірної України Андрія Шевченка.

20-річний захисник Ворскли Мирослав Мазур був викликаний до лав національної збірної України, передає офіційний сайт Ворскли.

Шевченко викликав у збірну України 11 легіонерів на червневі матчі – тренер розраховує на Ярмоленка

Захисник виступає за моллавський Сфинтул Георге, і отримає шанс на тренувальному зборі, що передуватиме іграм кваліфікації Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу. Додамо, що наразі команда Мазура іде другою в турнірній таблиці чемпіонату Молдови, і вийшла до фіналу Кубка.

Окрім того, для участі в міжнародному турнірі Кубок Словаччини, що проходитиме з 18 по 25 травня у Братиславі, до збірної України U-18 запрошено півзахисника Ворскли U-19 Радіона Посєвкіна.

УЄФА підтвердив правомірність виступів Мораєса за збірну України

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7625
Теги
Ворскла Ворскла Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мирослав Мазур Мирослав Мазур
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
49
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук