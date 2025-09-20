Ноттінгем Форест не зміг переграти Бернлі у п'ятому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Зінченко намагався врятувати свою команду від гола, підчепив м'яч, але той підступно все одно перетнув лінію. У підсумку матч завершився внічию 1:1. Варто зауважити, що Олександр здійснив найбільшу кількість точних передач у грі (96%), тричі пробивав по воротах, зробив п'ять виносів, виграв чотири єдиноборства.