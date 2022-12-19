Майже 800 хвилин: Аргентина оновила рекорд за кількістю ігрового часу на ЧС
Збірна Аргентини на шляху до Кубка світу провела рекордну кількість часу на полі.
"Альбіселесте" взяли участь у 7 поєдинках на чемпіонаті світу в Катарі, загалом провівши на футбольному полі 792 хвилини та 9 секунд, повідомляє Opta Analyst.
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Ці цифри стали рекордними в історії усіх Мундіалів. До вчорашнього дня рекордсменами за кількістю ігрового часу на одному ЧС були хорвати, які у 2018 році награли 778 хвилин та 42 секунди. Тоді "картаті" посіли друге місце, поступившись у фіналі Франції 2:4.
На ЧС-2022 Мессі і Ко двічі переводили поєдинки в овертайми – проти Нідерландів у чвертьфіналі (2:2, по пенальті 4:3) та проти Франції у фіналі (3:3, по пенальті 4:2).
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