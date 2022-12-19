Збірна Аргентини на шляху до Кубка світу провела рекордну кількість часу на полі.

"Альбіселесте" взяли участь у 7 поєдинках на чемпіонаті світу в Катарі, загалом провівши на футбольному полі 792 хвилини та 9 секунд, повідомляє Opta Analyst.

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Ці цифри стали рекордними в історії усіх Мундіалів. До вчорашнього дня рекордсменами за кількістю ігрового часу на одному ЧС були хорвати, які у 2018 році награли 778 хвилин та 42 секунди. Тоді "картаті" посіли друге місце, поступившись у фіналі Франції 2:4.

На ЧС-2022 Мессі і Ко двічі переводили поєдинки в овертайми – проти Нідерландів у чвертьфіналі (2:2, по пенальті 4:3) та проти Франції у фіналі (3:3, по пенальті 4:2).

That stat you didn't think you needed to know...



Argentina played a total of 792 mins & 9 secs of match action at the 2022 #FIFAWorldCup - a new record for a team at a single World Cup tournament (cheers, added time).



The previous record was held by Croatia in 2018 (778:42). pic.twitter.com/TgvsayVO9b — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 19, 2022

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