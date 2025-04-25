Українська асоціація футболу оприлюднила результати фінансового моніторингу організації у період з 2015 по 2023 роки.

Голова аудиторської компанії "Кроу Україна" Олена Потопальська представила повну та офіційну звітність про діяльність Української асоціації футболу за часів президентства Андрія Павелка.

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Аудит за цей період показав збитки у розмірі майже 1,7 мільярда гривень. Зокрема, 1 мільярд 363,7 мільйона гривень – це економічні втрати або упущена вигода, а ще 338,7 мільйона гривень – витрати, що потребують доведення їхнього зв'язку з діяльністю УАФ.

До списку інших порушень потрапили: будівництво семи штучних полів, винагороди для П'єрлуїджі Колліни та Лучано Лучі, безповоротна фінансова допомога, придбання землі. Зазначається, що ще понад 500 мільйонів гривень втрачено через розрахунки УАФ із легендарною офшорною компанією-агентом Newport Management Ltd.

Нагадаємо, екс-президент УАФ Андрій Павелко перебував під слідством починаючи з листопада 2022 року у справі про розкрадання коштів на побудові заводу з виготовлення штучних полів. З середини червня 2023-го він був під вартою, а наприкінці зими 2023-го його відсторонили від своєї посади. Екс-очільник УАФ вийшов із СІЗО 29 лютого 2024 року.