Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував рішення продовжити грати з трьома центральними захисниками після травми Сергія Кривцова у матчі з Чехією (1:1).

"Чи важливіша схема гри збірної за кадри? А я повинен вам зателефонувати і питати, як грати? Чи як?

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Ну я так граю. Чому я повинен міняти схему? Скажіть мені – чому? Тому що ви хочете, щоб я змінив схему? Я ж головний тренер. Розумієте? Я головний тренер. Чому я повинен міняти схему?

Вам здавалося, що Соболь не зможе грати в центрі? Але ж відіграв? Я поставив його, він відіграв. Чи вам не подобається? Що ж робити. Вам не подобається ця збірна. Не всім же я повинен подобатися", – випалив Петраков на прес-конференції.

Нагадаємо, забивши в середині першого тайму у матчі з Чехією українці примудрились пропустити на четвертій доданій хвилині і втратили, здавалося б, стовідсоткову перемогу.

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