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"Майте трішки терпіння": Павелко – про новий контракт із Шевченком

18:17 236 Читать на русском
"Майте трішки терпіння": Павелко – про новий контракт із Шевченком
Андрій Шевченко та Андрій Павелко / УАФ

Очільник УАФ Андрій Павелко натякнув, що вже найближчим часом слід очікувати новин щодо нової угоди з головним тренером збірної України.

Зауважимо, днями з'явилася інформація, що вже у неділю, 7 червня, буде офіційно оголошено про новий контракт із Андрієм Шевченком, який очолює збірну України з 2016 року. Саме цього дня на Арені Львів пройде засідання Виконкому УАФ, а також відбудеться Конгрес УАФ.

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"Новий контракт з Андрієм Шевченком? Майте трішки терпіння. Ви все дізнаєтеся", – цитує Андрія Павелка FootballHub.

До слова, чинний контракт Шевченка з УАФ спливає вже в липні. Раніше регулярно з'являлася інформація, що наставник збірної України зацікавив не чужий для себе Мілан.

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Головне УАФ Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Павелко Збірна України
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