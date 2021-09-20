Королі хет-триків – Роналду трішки випереджає Мессі на вершині рейтингу
Топ-10 бомбардирів, які найчастіше вистрілювали трьома голами у ХХІ столітті.
1. Кріштіану Роналду – 57 хет-триків за кар'єру (Спортінг, МЮ, Реал, Ювентус, збірна Португалії)
2. Ліонель Мессі – 55 (Барселона, ПСЖ, збірна Аргентини)
3. Луїс Суарес – 29 (Насьйональ, Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселона, Атлетіко, збірна Уругваю)
4. Роберт Лєвандовскі – 26 (Зніч, Лех, Борусія Д, Баварія, збірна Польщі)
5-7. Маріо Гомес – 18 (Штутгарт, Баварія, Фіорентина, Бешикташ, Вольфсбург, збірна Німеччини)
5-7. Клас-Ян Хунтелаар – 18 (Апелдорн, Херенвен, Аякс, Реал, Мілан, Шальке, збірна Нідерландів)
5-7. Серхіо Агуеро – 18 (Індепендьєнте, Атлетіко, Манчестер Сіті, Барселона, збірна Аргентини)
8. Златан Ібрагімовіч – 17 (Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, Мілан, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гелаксі, збірна Швеції)
9-10. Едінсон Кавані – 15 (Данубіо, Палермо, Наполі, ПСЖ, МЮ, збірна Уругваю)
9-10. Харрі Кейн – 15 (Лейтон Орієнт, Міллуолл, Норвіч, Лестер, Тоттенхем, збірна Англії)
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