Оболонь у рамках 3-го туру УПЛ сезону 2025/26 здобула перемогу над Рухом (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Оболонь відкрила рахунок на екваторі першого тайму завдяки вдалому стандарту. Слободян навісив у штрафний майданчик, де Устименко без жодного опору суперників точно пробив головою у ворота – 1:0.

Оболонь вийшла на перше місце в УПЛ, перегравши Рух у Львові – Лях і Суханов забили зі штрафних на очах Реброва

Рух зміг відігратися на 62-й хвилині. Лях ідеально виконав штрафний удар, пробивши під ліву дев’ятку без шансів для Марченка.

Поєдинок ненадовго перервався через тривогу, а після відновлення гри господарі знову вийшли вперед. Ще один гол прямим ударом зі штрафного – цього разу Суханов елегантно перекинув стінку й відправив м’яч точно у лівий кут – 2:1. Цей гол став вирішальним, тож Оболонь здобула перемогу.

