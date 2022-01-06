Напередодні у Львові відбувся вже традиційний Різдвяний матч, у якому зійшлися команда друзів президента Руха та команда зірок українського футболу, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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У складі перших виступали: Паньків, Дідик, Мартинюк, Герасимюк, Романюк, Борис Баранець, Федецький, Сапуга, Юрій Тлумак, Карабін і Козловський. За команду зірок цьогоріч зіграли: Підківка, Голодюк, Ощипко, Заставний, Завійський, Вербний, Чачуа, Фещук, Габовда, Гуцуляк, Вантух та Хіреш. Поєдинок завершився поразкою зірок 2:5 і, окрім іншого, запам'ятався голом-красенем зі штрафного у дев'ятку від 50-річного президента Руха.

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