Головний тренер Барселони Хаві з віком не втратив своїх навичок.

Майстерність наставника "блаугранас" – не секрет. Хаві показав, що з віком його дар нікуди не дівся і він все ще володіє магією, яка вражала мільйони фанатів.

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Після тренування тренер Барселони вирішив погратися з м'ячем, і спробував влучити в баскетбольне кільце. Ефектний удар правою ногою прийшовся точно в ціль. Здається, що Хаві навіть не напружувався.

Нагадаємо, що наразі Барселона під керівництвом іспанця посідає перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Каталонці набрали 82 бали в 33 турах.

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