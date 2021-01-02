"Шпори" фактично зняли запитання щодо переможця дуелі ще до перерви. Спочатку Харрі Кейн елегантно реалізував пенальті за фол Аліоскі. А на 43-й хвилині форвард лондонців подав із правого флангу на лінію воротарського, звідки Сон Хин Мін в один дотик переграв Мельє.

Сон Хин Мін забив ювілейний м'яч за Тоттенхем

Добив "павичів" Тоттенхем відразу на старті другої половини. Це Сон подав кутовий, і Тобі Алдервейрелд виграв другий поверх на ближній стійці. Бодай розмочити рахунок до фінального свистка гості з Йоркшира так і не зуміли, зазнавши першої поразки після фіаско з МЮ (2:6).

Тоттенхем розгромив Лідс і піднявся у зону єврокубків – Сон та Кейн оформили по голу та асисту