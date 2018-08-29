Майораль хоче покинути Реал до кінця трансферного вікна

Нападник Реала Борха Майораль хоче покинути мадридців через високу конкуренцію.

Майораль попросив керівництво "вершкових" продати його до кінця трансферного вікна, тобто до 1-го вересня, повідомляє видання AS.

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Таке рішення пов'язане з ще одним нападником Маріано Діасом, про підписання якого Реал оголосить найближчим часом. Таким чином, Майораль стане третім форвардом в команді, що не влаштовує іспанця.

Раніше повідомлялось, що в послугах Майораля зацікавлені Севілья та Леванте.

У минулому сезоні Майораль провів у складі "вершкових" 24 поєдинки, у яких забив 7 голів.

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