Кельн розпочинав 11-й тур, тримаючись на сьомій позиції, однак до другого місця команді не вистачало всього трьох очок – щоправда, обійти Баварію (саме вона йшла другою) не вдалося б через гіршу різницю голів. Майнц же відставав від топ-3 на три залікових бали, тож поєдинок між цими командами приймав дуже важливе значення.

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Зустріч проходила на стадіоні Майнца. Гості тотально провалили її ще до перерви, причому перший момент біля воріт Кельна стався вже на 2-й хвилині – це Лі Че Сон пробив з-за меж штрафного у поперечку. Головною проблемою "цапів" став центрбек Лука Кіліан: на 10-й хвилині захисник привіз пенальті, який реалізував Інгвартсен, а на 28-й він отримав другу жовту картку – Кельн залишився у меншості.

Окрилені цим успіхом футболісти Майнца пішли уперед, швидко конвертувавши кількісну перевагу в розгром. На 35-й хвилині Онісіво увірвався на лівий край штрафного й виконав простріл, який не зміг замкнути Інгвартсен. Кор підхопив м'яч і завдав удар у захисника, а потім спіймав відскок і добив сферу у ворота – 2:0. На 40-й же хвилині Штах отримав проникну передачу від Лі й з правої половини карного майданчика поцілив у дальній нижній кут – 3:0!

В середині другого тайму Фульджіні забив четвертий гол, але його скасували через офсайд. Довести рахунок до непристойного вдалося аж на 73-й хвилині зусиллями Каріколя – Аарон зі стандарту красиво пробив у правий кут. Гол Буркгардта на 81-й теж зарахували через положення поза грою, однак на 84-й він вивів Онісіво віч-на-віч. 5:0! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця.

Майнц набрав 18 очок і піднявся на третє місце в турнірній таблиці Бундесліги. Кельн, залишившись з 16 заліковими балами, опустився на восьму сходинку.

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