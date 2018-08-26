Майнц вдома переміг Штутгарт

У матчі 1-го туру німецької Бундесліги Майнц завдяки голу Ентоні Уджи здобув мінімальну перемогу над Штутгартом.

У першому таймі Штутгарт, в складі якого виступає діючий чемпіон світу Бенджамін Павар, виглядав перспективніше. Так, вже на 9-й хвилині Ніколас Гонсалес замкнув передачу у штрафний класним ударом, однак голкіпер парирував його. На 16-й непоганий удар вдався Крістіану Гентнеру, який після передачі Маріо Гомеса пробив у сантиметрах від лівої штанги. Майнц з небезпечних моментів мав лише удар Матети на 26-й хвилині, однак він пролетів повз ворота. Загалом же, у першому таймі було більше боротьби, ніж футболу.

Друга половина гри була повеселіше. Штутгарт продовжив тиснути й міг забити вже на старті, однак точний удар Маріо Гомеса на 50-й хвилині в останній момент заблокував захисник. Майнц не забував огризатися, що ледь не призвело до пенальті у ворота гостей – Еміліано Інсуа зіграв у власному штрафному рукою, однак арбітр після перегляду відеоповтору вирішив, що Штутгарт можна вибачити. На 72-й хвилині Майнц забив гол з гри, однак арбітр відмінив його – на думку лайнсмена, Квайсон перебував у офсайді. І все ж, через чотири хвилини оборона Штутгарта луснула: Квайсон отримав довгу передачу зі своєї половини, виграв боротьбу у Бадштубера та прострілив у штрафний на абсолютно вільного Ентоні Уджу, який розстріляв ворота суперника – 1:0!

Серйозних передумов до того, щоб відігратись, гості не створили, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Майнці, який набрав три очка та піднявся на сьоме місце у турнірній таблиці. Штутгарт після першого туру перебуває на п'ятнадцятій сходинці.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 1-й тур

Майнц – Штутгарт – 1:0

Гол: Уджа, 76