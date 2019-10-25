Майнц у рідних стінах переміг Кельн і покинув зону вильоту

В рамках матчу 9-го туру чемпіонату Німеччини Кельн зазнав поразки у Майнці.

Кельн активно розпочав матч, забивши перший гол вже на 4-й хвилині зусиллями Кайнца, однак його скасували через офсайд. Втім, перевага "козлів" на старті була настільки значною, що вже за 10 хвилин Майнц пропустив чистий м'яч – причому доволі красивий. Кунде прорвався через центр та віддав передачу на Хектора, Йонас п'яткою перевів м'яч на Шіндлера, а той у дотик викотив пас у штрафний на Терроде – Сімон же з розвороту пробив у дальній кут. 0:1!

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Втім, Майнц доволі швидко прокинувся, відігравшись на 21-й хвилині. Шалай прийняв м'яч на лінії карного майданчика та прокинув його всередину на Боетіюса, а той поставив корпус Шіндлеру, хитнув Борнаува та пробив поміж ніг Хорну – 1:1! На цьому рахунку перший тайм і завершився.

По перерві Кельн міг вирватись уперед, але класний постріл Шауба метрів з 20-ти Центнер парирував. Покарання за марнотратство пройшло на 59-й хвилині, коли Квайсону вдався шикарний удар з дальньої дистанції точно під поперечину – 2:1! Після цього матч тривав у обопільній боротьбі, однак на 82-й хвилині у ньому було поставлено точку: Озтуналі увірвався на правий край штрафного та пробив у ближній кут, а Хорн несподівано пропустив цей м'яч – 3:1.

Після цієї перемоги Майнц набрав дев'ять очок і піднявся на 13 позицію в турнірній таблиці, в той час як Кельн опустився на шістнадцяту. В активі "козлів" залишається сім залікових балів.

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