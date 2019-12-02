Майнц у більшості впевнено переграв Айнтрахт – нападник суперника збірної України на Євро-2020 оформив гол+пас

В рамках завершального матчу 13-го туру чемпіонату Німеччини Майнц завдяки голу та асисту австрійця Каріма Онісіво оформив перемогу над Айнтрахтом.

Поєдинок розпочався із затримкою на 10 хвилин через буйство фанатів Майнца, які влаштували піро-шоу і закидали поле фаєрами. Так вони протестували проти матчів по понеділках, які муляють очі усім німецьким вболівальникам.

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Eintracht Frankfurt fans throw flares onto the pitch in protest against the Monday night kickoff away at Mainz.



Mainz fans with an atmosphere boycott of 15:30 minutes, in reference to the Bundesliga’s kickoff time on Saturday.



Video: @CMoffiziell pic.twitter.com/xlndKQu3tY — Felix Tamsut (@ftamsut) December 2, 2019

Матч проходив у динамічному темпі. Вже на 12-й хвилині Кор ударом з меж штрафного влучив у стійку воріт Майнца, на що господарі відповіли вриванням Онісіво з падінням у карному майданчику. Арбітр пенальті не поставив, а Айнтрахт вийшов уперед на 34-й хвилині після розіграшу кутового та пострілу Хінтереггера метрів з 20-ти у правий кут – голкіпер Центнер зачепив м'яч, але той все одно влетів у сітку. Втім, на 44-й "орли" створили собі проблеми, залишившись у меншості після фолу останньої надії у виконанні Кора.

Майнц зрівняв рахунок на 51-й хвилині зусиллями Онісіво, який підправив прострільну передачу з глибини у штрафний, а на 53-й Карім провів і другий гол – втім, його скасували, адже перед фінальною передачею на форварда збірної Австрії м'яч вийшов за межі поля. Втім, той не тільки сам забивав, а й допоміг відзначитись Шалаю: Адам вийшов на заміну, змарнував низку моментів (зокрема, його удар з метру Реннов лежачи перевів у поперечку), а на 69-й вивів Майнц уперед з прострільної передачі Онісіво, пробивши між ніг голкіперу – 2:1.

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Гості у меншості так і не змоли відігратися, а господарі, створивши низку моментів, в останні 10 хвилин засушили гру. Фінальний свисток зафіксував перемогу Майнца, який набрав 15 очок і піднявся на дванадцяту позицію в турнірній таблиці. Айнтрахт, маючи в активі 17 залікових балів, залишився десятим.

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