Майнц у більшості впевнено переграв Айнтрахт – нападник суперника збірної України на Євро-2020 оформив гол+пас

Поєдинок розпочався із затримкою на 10 хвилин через буйство фанатів Майнца, які влаштували піро-шоу і закидали поле фаєрами. Так вони протестували проти матчів по понеділках, які муляють очі усім німецьким вболівальникам.

Вердер на виїзді здолав Вольфсбург, Борусія М перемогла Фрайбург і очолила турнірну таблицю: 13-й тур Бундесліги, неділя

Eintracht Frankfurt fans throw flares onto the pitch in protest against the Monday night kickoff away at Mainz.



Mainz fans with an atmosphere boycott of 15:30 minutes, in reference to the Bundesliga’s kickoff time on Saturday.



Video: @CMoffiziell pic.twitter.com/xlndKQu3tY