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Майнц у більшості впевнено переграв Айнтрахт – нападник суперника збірної України на Євро-2020 оформив гол+пас

2 грудня 23:36 45 Читать на русском
Майнц у більшості впевнено переграв Айнтрахт – нападник суперника збірної України на Євро-2020 оформив гол+пас
Майнц – Айнтрахт – 2:1

В рамках завершального матчу 13-го туру чемпіонату Німеччини Майнц завдяки голу та асисту австрійця Каріма Онісіво оформив перемогу над Айнтрахтом.

51’ Карім Онісіво
69’ Адам Шалай
 
Мартін Хінтереггер 34’
Домінік Кор 44’
34’ Мартін Хінтереггер
44’ Домінік Кор
51’ Карім Онісіво
69’ Адам Шалай

Поєдинок розпочався із затримкою на 10 хвилин через буйство фанатів Майнца, які влаштували піро-шоу і закидали поле фаєрами. Так вони протестували проти матчів по понеділках, які муляють очі усім німецьким вболівальникам.

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Матч проходив у динамічному темпі. Вже на 12-й хвилині Кор ударом з меж штрафного влучив у стійку воріт Майнца, на що господарі відповіли вриванням Онісіво з падінням у карному майданчику. Арбітр пенальті не поставив, а Айнтрахт вийшов уперед на 34-й хвилині після розіграшу кутового та пострілу Хінтереггера метрів з 20-ти у правий кут – голкіпер Центнер зачепив м'яч, але той все одно влетів у сітку. Втім, на 44-й "орли" створили собі проблеми, залишившись у меншості після фолу останньої надії у виконанні Кора.

Майнц зрівняв рахунок на 51-й хвилині зусиллями Онісіво, який підправив прострільну передачу з глибини у штрафний, а на 53-й Карім провів і другий гол – втім, його скасували, адже перед фінальною передачею на форварда збірної Австрії м'яч вийшов за межі поля. Втім, той не тільки сам забивав, а й допоміг відзначитись Шалаю: Адам вийшов на заміну, змарнував низку моментів (зокрема, його удар з метру Реннов лежачи перевів у поперечку), а на 69-й вивів Майнц уперед з прострільної передачі Онісіво, пробивши між ніг голкіперу – 2:1.

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Гості у меншості так і не змоли відігратися, а господарі, створивши низку моментів, в останні 10 хвилин засушили гру. Фінальний свисток зафіксував перемогу Майнца, який набрав 15 очок і піднявся на дванадцяту позицію в турнірній таблиці. Айнтрахт, маючи в активі 17 залікових балів, залишився десятим.

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