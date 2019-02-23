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Майнц – Шальке: Коноплянка знову не потрапив у заявку на матч

15:37 177 Читать на русском
Майнц – Шальке: Коноплянка знову не потрапив у заявку на матч
Євген Коноплянка занедужав грипом і пропустить матч Майнц – Шальке

Майнц приймає Шальке у битві середняків Бундесліги. Євген Коноплянка не потрапив у склад. Пряму трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Майнц – Шальке на "Футбол 24", стартує о 16:30 за київським часом. Гості не можуть перемогти вже 4 тури, а ще й у Лізі чемпіонів поступились вдома Ман Сіті. Водночас і Майнц програв тричі поспіль у Бундеслізі. Утім Шальке навіть перемога не дозволить обійти нинішнього суперника, який розташувався на 11-му місці. Коноплянка пропустив матч з Фрайбургом з ігрових причин, а потім загадково занедужвав на грип – перед грою ЛЧ про це не було й мови. Відтак Євген тричі поспіль пропускає гру Шальке після програної дуелі проти Баварії.

Тедеско пояснив відсутність Коноплянки у заявці на матч з Манчестер Сіті

Відзначимо, що Тедеско обрав на Майнц схему з 3-ма центральними захисниками, при якій українець рідко має шанси з'явитись на полі.

Німеччина23 турКофас-арена (Майнц)

Майнц - Шальке: Субота 23 лютого 2019

Майнц

live 12'
0 : 0
Шальке
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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Німеччина Шальке Шальке Майнц Майнц Майнц - Шальке
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