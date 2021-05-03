Домашній поєдинок Майнца проти Герти мав велике значення у боротьбі за виживання в Бундеслізі. Господарі в разі перемоги відірвались би від трійки аутсайдерів аж на вісім очок – за три тури до кінця сезону це де-факто означало б збереження прописки в еліті. Берлінці ж йшли на передостанній сходинці, однак у випадку звитяги над "червоними" команда наздогнала б Кельн, який тримався у зоні плей-офф. При цьому підопічні Паля Дардаї мали б ще два матчі у запасі, а до рятівної п'ятнадцятої позиції їм не вистачало б всього одного залікового балу.

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Майнц виглядав у цій зустрічі активніше, ще в перші півгодини змарнувавши кілька хороших моментів – Белль на 5-й хвилині замикав подачу з кутового (повз ліву стійку), Боетіюс на 10-й влучив у поперечку, а удар Шалая на 20-й з меж штрафного парирував Шволов. Герта витримала цей тиск, а на 36-й хвилині берлінці ще й покарали суперника за марнотратство – це Тусар пробив головою після навісу Мартона Дардаї зі стандарту. Втім, вже на 40-й хвилині господарі зрівняли рахунок внаслідок фантастичного дальнього удару Мвене в праву дев'ятку. 1:1!

В другому таймі темп гри впав, але Майнц зберігав перевагу в активності. На жаль, дуже хороших моментів у "червоних" не виникало, а от Герта могла вийти вперед на 67-й хвилині внаслідок класного пострілу Куньї з кута штрафного – Центнер парирував. В ендшпілі зустрічі шанс вирвати для гостей перемогу змарнував Пйонтек, який пробивав з меж воротарського повз лівий нижній кут. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Майнц набрав 35 очок, залишившись на дванадцятій позиції з відривом у шість очок від зони плей-офф. Герта, маючи в активі 27 залікових балів, продовжує триматись на передостанній сходинці – до зони перехідних матчів берлінцям не вистачає двох пунктів, а до рятівної п'ятнадцятої сходинці їх відділяють три очки.

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