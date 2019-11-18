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Майнц офіційно призначив нового тренера

15:32 90 Читать на русском
Майнц офіційно призначив нового тренера
Ахім Байєрлорцер / DPA

Німецький клуб знову у повному бойовому складі.

Відвертий аутсайдер Бундесліги Майнц оголосив ім’я нового наставника клубу. Відтепер командою керуватиме Ахім Байєрлорцер, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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51-річний фахівець замінив на цій посаді Сандро Шварца, якого керівництво клубу 11 листопада відправило у відставку за незадовільні результати команди. Байєрлорцер підписав з клубом угоду до літа 2022 року. До слова, останнім місцем роботи новопризначеного наставника був Кельн, звідки його звільнили 9 листопада.

Після 11-ти турів Майнц у турнірній таблиці посідає шістнадцяту сходинку, набравши дев’ять очок. Кельн з сімома пунктами перебуває на один щабль нижче.

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Майнц Майнц Кельн Кельн Німеччина Сандро Шварц Сандро Шварц Ахім Байєрлорцер Ахім Беєрлорцер
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