Майнц офіційно призначив нового тренера

Німецький клуб знову у повному бойовому складі.

Відвертий аутсайдер Бундесліги Майнц оголосив ім’я нового наставника клубу. Відтепер командою керуватиме Ахім Байєрлорцер, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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51-річний фахівець замінив на цій посаді Сандро Шварца, якого керівництво клубу 11 листопада відправило у відставку за незадовільні результати команди. Байєрлорцер підписав з клубом угоду до літа 2022 року. До слова, останнім місцем роботи новопризначеного наставника був Кельн, звідки його звільнили 9 листопада.

Після 11-ти турів Майнц у турнірній таблиці посідає шістнадцяту сходинку, набравши дев’ять очок. Кельн з сімома пунктами перебуває на один щабль нижче.

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