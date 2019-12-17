Майнц на виїзді знищив Вердер, забивши п'ять голів: 16-й тур Бундесліги, матчі вівторка

В рамках німецького мідвіку проводиться кілька матчів Бундесліги. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 16-й тур

Вердер – Майнц – 0:5

Голи: Квайсон, 10, 19, 38, Павленка, 15 (автогол), Матета, 81

Аугсбург – Фортуна – початок о 21:30

Уніон Берлін – Хоффенхайм – початок о 21:30

Вердер в останньому матчі року на Везерштадіоні приймав Майнц, намагаючись реабілітуватися за ганебну поразку Падерборну тиждень тому – втім, вийшла ще більша ганьба. Гості забили чотири голи вже у першому таймі, а три з них були проведені до 19-ї хвилини. Хет-триком відзначився Квайсон, який двічі вийшов на побачення з Павленкою після розрізних пасів та вдало зіграв на добиванні після відскоку з кутового. Ще один гол став наслідком подачі, яку Вельковіч зрізав у стійку власних воріт – м'яч від неї зрикошетив у голкіпера, закотившись у сітку.

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У другому таймі Вердер змарнував кілька непоганих моментів і навіть забив на 70-й хвилині зусиллями Піссаро, однак гол скасували через гру чилійця рукою. На 81-й же бременців добив Матета, який увірвався на лівий край карного майданчика й ударом в дальній кут встановив остаточний рахунок – 0:5. Фанати почали покидати арену до завершення матчу й стали кидати на поле клубні шарфи. Схоже, відставка Флоріана Кофельдта неминуча.

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