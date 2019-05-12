Майнц на виїзді переміг Айнтрахт

Майнц завдяки дублю Ентоні Уджи впевнено здолав півфіналіста Ліги Європи (0:2).

Аді Хюттер після драматичної поразки у півфіналі Ліги Європи вдався до мінімальних кадрових перестановок . Як наслідок, франкфуртці лише у першому таймі зіграли більш-менш рівно, маючи шанс відкрити рахунок після непоганих ударів Да Кости і Костіча на 6-й та 18-й хвилинах – нажаль для господарів, вони пройшли повз ворота. Майнц виглядав свіжіше та активніше, змусивши захисників "орлів" виносити м'яч з воріт після пострілів Гбамена та Малонга. Також могли відзначитись Латца та Уджа, однак удар першого парирував Трапп, а другий вистрілив вище воріт.

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До перерви голів вболівальники так і не побачили, а от після неї втомлений Айнтрахт посипався. На 53-й хвилині Уджа відкрив рахунок, отримавши передачу від Матети та розстрілявши правий кут; на 57-й він вже оформив дубль, після класного пасу на хід від Гбамена поціливши під ліву стійку – 0:2. На 59-й Ентоні міг і хет-трик оформити, замкнувши навіс з флангу ударом головою, однак м'яч пролетів повз ворота. Аді Хюттер спробував виправити ситуацію, кинувши у бій Аллє, Фернандеса та Пасієнсю, однак розмочити рахунок "орлам" так і не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував перемогу гостей. Майнц набрав 40 очок, залишившись на 12-й позиції, в той час як Айнтрахт втратив шанс піднятися у зону ЛЧ прямо зараз. Франкфуртці мають у активі 54 залікових бали та йдуть шостими; у Байєра та Борусії М на один пункт більше – і саме Ґладбах наразі замикає лігочемпіонівську четвірку. Доля цієї позиції, таким чином, вирішиться в останньому турі.

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