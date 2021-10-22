У п'ятницю у 9-му турі чемпіонату Німеччини Аусбург на виїзді поступився Майнцу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Дев'ятий тур Бундесліги відкривала дуель між Майнцом та Аугсбругом. Обидві команди в останніх трьох матчах не хапали зірок з неба: якщо "карнавальники" після двох поразок зуміли врятувати очко у матчі з Армінією, то "фугери" у чемпіонаті не набрали за останній місяць жодного балу.

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Вже на самісінькому початку голкіпер гостей Рафал Гікєвіч травмував руку, однак зміг повернутися у гру. На 10-й хвилині польський захисник Аугсбурга Роберт Гумни припустився катастрофічної помилки на лінії власного штрафного майданчика. Здавалось, йому вдалося перервати передачу суперника, але мокрий газон зіграв з ним злий жарт, м'яч проскочив далі на Каріма Онісіво, і той, обігравши захисника і голкіпера, відкрив рахунок у матчі.

За п'ять хвилин господарі скористались помилкою суперника поблизу власного штрафного, розвернули атаку, сфера потрапила до Штафана Беля на правому фланзі і той, увірвавшись у воротарський майданчик, подвоїв перевагу своєї команди.

В середині тайму Буркардт головою результативно завершив чудовий навіс від Онісіво, випередивши захисника, який буквально висів на ньому.

За 10 хвилин до перерви Жан-Поль Боетіюс міг остаточно ховати суперника, проте на його удар головою по центру воріт вчасно зреагував Гікєвіч. Майнц не зупинявся і продовжував розривати захист суперника. Буркардт намагався оформити дубль виходячи сам на сам з Рафалом, але не зміг перекинути польського кіпера.

В середині другого тайму Аугсбургу вдалося скоротити рахунок: Зекірі на мить випередив захисника і влучно замкнув простріл від Хана. Не встигли "фугери" як слід відсвяткувати, як пропустили вчетверте – Буркардт, окрилений присутністю на трибунах керівництва збірної Німеччини, оформив дубль. Онісіво згодом міг забивати і п'ятий – Гікєвіч виніс на кутовий. За 10 хвилин до завершення матчу австрійський форвард вийшов сам на сам з польським кіпером, обіграв його, але змістившись вліво не зміг влучити у вже порожні ворота.

Перемога принесла Майнцу 13 очок і шосту сходинку турнірної таблиці, Аугсбург з 6-ма пунктами залишився шістнадцятим.

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