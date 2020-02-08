Майнц декласував Герту хет-триком Квайсона, Вердер програв Уніону й наблизився до вильоту: 21-й тур Бундесліги, субота

В рамках суботньої програми 21-го туру чемпіонату Німеччини було проведено п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 21-й тур

Вердер – Уніон Берлін – 0:2

Голи: Бюльтер, 52, 72

Вольфсбург – Фортуна – 1:1

Голи: Штеффен, 50 – Ціммерман, 13

Вилучення: Понграчіч, 40

Герта – Майнц – 1:3

Голи: Боята, 84 – Квайсон, 17, 82, 90+4 (пен)

Вилучення: Вольф, 89 (друга жовта)

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Вальдшмідт, 40 (пен)

Шальке – Падерборн – 1:1

Голи: Кутуджу, 63 – Г'ясула, 81

Вердер у рідних стінах приймав Уніон, продовжуючи відчайдушну боротьбу за виживання в Бундеслізі. Перемога над берлінцями була обов'язковою, однак бременці зазнали невдачі: змарнувавши низку непоганих моментів (здебільшого, за участі Рашіци), вони пропустили два голи по перерві – обидва в активі Бюльтера. Перед першим Маріуш замкнув простріл Ленца на лінію воротарського, а другий поляк провів з добивання з лівого краю штрафного – м'яч винесли з лінії воріт, але той таки перетнув її. Вердер капітулював, так і не розмочивши рахунок.

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Вольфсбург невдало розпочав поєдинок проти Фортуни, пропустивши вже на 13-й хвилині внаслідок пострілу Ціммермана з правого краю штрафного. Перед перервою "вовки" ще й залишились у меншості через неспортивну поведінку Понграчіча, однак через десять хвилин після початку другого тайму господарі відігралися – це Штеффен замкнув подачу Мехмеді точним ударом головою. Виявилось, що цей гол став останнім у зустрічі.

Майнц приїхав у гості в столицю на матч проти Герти, вирвавшись уперед на 17-й хвилині завдяки дриблінгу Квайсона на лінії карного майданчика та його пострілу в дальній нижній кут. Берлінцям ніяк не вдавалося відігратися, а під кінець поєдинку Квайсон ще й дубль оформив – щоправда, через дві хвилини Боята відіграв один гол, давши Герті шанс на камбек. Господарі ним не скористалися, залишившись у меншості на 89-й хвилині й пропустивши втретє з пенальті на 90+4-й – Квайсон оформив хет-трик. Майнц декласує Герту.

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Фрайбург у рідних стінах приймав Хоффенхайм. Фаворитом поєдинку вважалися зінсхаймці, однак їм довелося спіймати облизня у вигляді мінімальної поразки. Ще більш прикрою для гостей її робить той факт, що єдиний гол у зустрічі господарі провели з пенальті на 40-й хвилині – його реалізував Вальдшмідт.

А от Падерборну вдалося врятуватися у виїзному матчі з Шальке. "Кнаппен" відкрили рахунок на 63-й хвилині внаслідок прориву Очіпки лівим краєм штрафного та прострілу на Кутуджу – турок вистрілив точно в дальній кут. Втім, на 81-й Г'ясула зрівняв, замкнувши подачу Прьогера з кутового. Більше голів команди не забивали. Нічия на Фелтінс Арені.

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