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Майнц – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

10:43 171 Читать на русском
Майнц – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Айнтрахт / ФК Айнтрахт Франкфурт

У матчі 16 туру Бундесліги суперник Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт зіграв у результативну нічию з Майнцом. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Німеччина. Бундесліга, 16 тур

Майнц – Айнтрахт – 2:2

Голи: Квайсон, 10, 36 – Йовіч, 31, 45+1

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Франкфуртський Айнтрахт, який є суперником Шахтаря в плей-офф Ліги Європи, завітав у гості до Майнца. Усі голи забивались у першому таймі і обидва рази саме підопічні Аді Хюттера змушені були відіграватись. У господарів дублем відзначився Квайсон, тоді як за гостей забивав сербський талант Лука Йовіч. У підсумку, бойова нічия 2:2.

Айнтрахт після 16 турів займає 5 сходинку і має 27 очок, у Майнца 20 пунктів і 11 позиція в турнірній таблиці Бундесліги.

Німеччина16 турКофас-арена (Майнц)

Майнц - Айнтрахт Франкфурт: Середа 19 грудня 2018

Майнц
Матч завершено
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Відеоновини Німеччина Майнц - Айнтрахт Франкфурт Майнц Майнц
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