"Майку спітнілу подарував і пішов": дружина Ріксена розповіла, як Роналду підтримав смертельно хворого футболіста

Вероніка Ріксен заявила, що після матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом і Легією (5:1) форвард збірної Португалії лише подарував Ріксену "спітнілу майку".

Ріксен залишок життя проведе в шотландській лікарні

"Зняв після гри, віддав і пішов. Дідусь з Міжнародної федерації футболу (ФІФА), як же його звуть, теж обіцяв створити фонд і допомагати чоловікові до кінця життя, але по факту – нічого", – цитує Вероніку Матч ТВ.

Додамо, що Роналду зустрівся з Ріксеном в жовтні 2016 року. Португалець перебував у компанії президента мадридського клубу Флорентіно Переса, а також свого агента – Жорже Мендеша.

Cristiano Ronaldo, Florentino Perez and Jorge Mendes welcome Fernando Ricksen and family to the Bernabeu pic.twitter.com/QoqMa1Kpqx