"Майку спітнілу подарував і пішов": дружина Ріксена розповіла, як Роналду підтримав смертельно хворого футболіста

Дружина Фернандо Ріксена, екс-гравця АЗ, Рейнджерс та Зеніта, який страждає від бічного аміотрофічного склерозу, дорікнула Кріштіану Роналду через відсутність фінансової допомоги з боку португальця.

Вероніка Ріксен заявила, що після матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом і Легією (5:1) форвард збірної Португалії лише подарував Ріксену "спітнілу майку".

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"Зняв після гри, віддав і пішов. Дідусь з Міжнародної федерації футболу (ФІФА), як же його звуть, теж обіцяв створити фонд і допомагати чоловікові до кінця життя, але по факту – нічого", – цитує Вероніку Матч ТВ.

Додамо, що Роналду зустрівся з Ріксеном в жовтні 2016 року. Португалець перебував у компанії президента мадридського клубу Флорентіно Переса, а також свого агента – Жорже Мендеша.

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