"Нас чекає дуже важлива гра. Будь-який поєдинок з Динамо особливий, тому ми повинні серйозно і з повною відповідальністю підійти до зустрічі. Будемо працювати, щоб добре зіграти і по можливості здобути таку важливу для нас перемогу.

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Поразка в Лізі чемпіонів від Борусії М з таким великим рахунком не може не засмучувати. Ми не були схожі на себе, але футбол дає шанс засвоїти урок і виправитися. Тепер Шахтар чекає протистояння з головним суперником в Україні. Постараємося відійти від цієї непростої ситуації і знову бути лідерами.

Ми встигаємо відновлюватися, і невдачі у жодному разі не пов'язані з відсутністю свіжості або фізичними кондиціями. Таке може відбуватися в будь-якій країні з будь-яким клубом. Ми повинні підготуватися якнайкраще до цього великого матчу.

Динамо сьогодні – дуже організована команда, з якою важко розвивати атаки. Цього року ми вже мали труднощі в поєдинку з динамівцями. Але у нас зібрані кваліфіковані хлопці, прекрасний колектив, і я думаю, що ми зможемо добре зіграти і домогтися перемоги.

Нещодавно Шахтар пережив масове інфікування футболістів коронавірусом, а зараз з цим зіткнулося і Динамо. Подібна ситуація зараз у всьому світі. Зрозуміло, що потрібно дотримуватися максимальні запобіжні заходи, адже ніхто не хоче отримати позитивний тест на коронавірус і віддалитися від команди. У Динамо достатньо хороших гравців – ми повинні з повагою ставитися до всіх і у жодному разі не допустити недооцінки суперника", – сказав Майкон у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже у неділю, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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