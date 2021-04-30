"Вважаю, був дуже нестабільний сезон. У нас були прекрасні і погані часи. Це зашкодило нашому сезону, виступу в чемпіонаті.

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На жаль, після зимової перерви втратили дуже багато очок. Це закінчилося тим, що титул виявився дуже далеким.

Зазвичай наша суперечка за чемпіонство з Динамо дуже і дуже жорстока, але цього року ми не змогли досягти тієї стабільності, яка була раніше, тому й поступилися титулом.

Минулий сезон був для нас дуже вдалим. Стали чемпіонами з перевагою у 23 очки, вийшли у півфінал Ліги Європи, мали чудові результати. У цьому сезоні все було навпаки. Багато працювали, щоб стати чемпіонами, але нестабільність принесла багато втрат", – сказав Майкон в інтерв'ю Esporte News Mundo.

Нагадаємо, "гірники" залишились у поточному сезоні без трофеїв, вилетівши з Кубка України на стадії 1/4 фіналу, з Ліги Європи – в 1/8 фіналу та завчасно поступившись Динамо у боротьбі за чемпіонство.

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