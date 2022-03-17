Півзахисник Шахтаря Майкон незабаром повернеться на батьківщину. Вже є узгоджений контракт з іменитим бразильським клубом.

24-річний хавбек знову стане гравцем Корінтіанса, до якого напередодні приєднався Жуніор Мораєс, стверджує esporte.ig.

Мораєс офіційно перебрався з Шахтаря в Корінтіанс

Сторони вже узгодили окремі деталі контракту, зокрема заробітну плату. За місяць Майкон отримуватиме пів мільйона реалів, це близько 90 тисяч євро. "Народна команда" орендує представника Шахтаря до кінця поточного року.

Спершу півзахисник мав намір продовжити кар'єру в Європі. Не отримавши жодної привабливої пропозиції, він погодився повернутись у свій рідний клуб, з якого влітку 2018-го перебрався в Шахтар за 6,6 млн євро.

У сезоні 2021/22 Майкон встиг провести за "гірників" 26 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

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