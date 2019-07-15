Майкон сподівається на швидке повернення в склад Шахтаря

Туреччина — 10:08 572
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Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах оренди
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Українці феєрили голами у динамівському дербі в Білорусі – Білоног був результативнішим за НойкаСвіт — 14 лип 800
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