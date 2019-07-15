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Майкон сподівається на швидке повернення в склад Шахтаря

10:35 481 Читать на русском
Майкон сподівається на швидке повернення в склад Шахтаря
Майкон / Офіційний сайт Шахтаря

Бразильський хавбек Майкон продовжує своє відновлення після травми.

"Я зараз перебуваю в Сан-Паулу. Відчуваю себе добре, відновлення проходить в межах очікуваного, як і планувалося. Упевнений, ми скоро будемо разом, з нетерпінням чекаю, коли знову приєднаюся до Шахтаря.

Каштру вже визначився зі стартовим складом Шахтаря на початок сезону

Великий привіт вболівальникам і партнерам по команді", – цитує Майкона офіційний сайт Шахтаря. Весною бразилець зазнав травми хрестоподібних зв'язок, яка вибила його до кінця 2019 року.

У сезоні 2018/19 Майкон відзначився п'ятьма голами і двома асистами у 30 матчах за "гірників".

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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