"Матч з Інтером? Це привід пишатися командою. Ми провели чудову гру, досягли важливого результату, гарний виступ. На жаль, два матчі в ЛЧ нам не вдалося виграти, ми тоді постраждали. Це вплинуло на те, що ми не пройшли далі. Але Ліга Європи далася нам теж непросто. Так що це хороший результат, там нас чекають серйозні суперники.

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Каштру? Він був важливим для нас, щоб ми провели хорошу кампанію в ЛЧ. Ми гідно себе показали. Це заслуга гравців, але й тренерського штабу також. Як єдина команда ми змогли подолати всі труднощі.

Звичайно, що Шахтарю пора виграти Лігу Європи, але це непросто. Там також великі європейські гранди: Арсенал, Рома, багато команд. Але ми будемо боротися, щоб виграти", – сказав Майкон у коментарі Shakhtar TV.

Зауважимо, "гірники" посіли третє місце в квартеті ЛЧ з Реалом, Інтером та Борусією М. На команду Каштру 14 грудня очікує жеребкування 1/16 Ліги Європи.

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