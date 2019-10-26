Півзахисник Шахтаря Майкон розповів про першу зустріч з Каштру

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон поділився емоціями від повернення до основної команди після травми та розповів про першу розмову з Луїшем Каштру.

"Процес відновлення був досить тривалим, однак зараз усе в нормі. Упевнений у собі. Гадаю, відновлення пройшло добре. Докладав чималих зусиль, хотів повернутися в оптимальному стані. Лишилося підкорегувати кілька деталей, і я нарешті зможу працювати з командою та допомагати їй.

Я дуже сумував за командою, за партнерами, за вболівальниками (оскільки проходив реабілітацію на Батьківщині – прим.). Не грати довгий час у футбол – жахливо. Неприємно, але довелося крізь це пройти. Наразі головне – чимшвидше повернутися й допомагати клубові досягати поставлених завдань.

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Уже познайомився з Луїшем Каштру та тренерським штабом. Трохи поспілкувалися. Досі не обговорювали ані технічних, ані тактичних питань. Просто знайомство й розмова про моє якнайшвидше одужання. Залишилось дуже приємне перше враження. Сподіваюсь, незабаром буду готовий допомагати Шахтарю.

З Бразилії непросто спостерігати за всіма матчами через різницю у часі, проте я намагався. Бачив частину поєдинків. Хлопці відмінно проявляють себе в обох турнірах (УПЛ та Ліга чемпіонів – прим). У Шахтаря 11 перемог у чемпіонаті й гарні шанси пройти далі в Лізі чемпіонів. Дуже чекаю повернення і хочу зробити свій внесок у гру", – цитує Майкона офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Майкон перейшов у Шахтар у 2018 році з Корінтіанса. У минулому сезоні гравець виходив на поле у чемпіонаті України 21 раз, чотири рази відзначався у воротах суперника і віддав два асисти. У квітні цього року 22-річного хавбека було прооперовано після того, як у нього виникли проблеми зі зв'язками на обох колінах. Близько пів року він відновлювався від травми.

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