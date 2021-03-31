До півзахисника Шахтаря Майкона прикута серйозна увага європейських колективів. Виступи за український гранд можуть завершитись достроково.

23-річний бразилець вже в літнє трансферне вікно може покинути Шахтар. За гравцем вишикувалась черга із європейських колективів, зокрема з Іспанії та Італії, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Серед команд, які проявляють помітний інтерес до Майкона, джерело згадує Наполі. "Блакитні" цікавились послугами гравця ще до трансферу в Шахтар – коли він виступав за Корінтіанс на батьківщині. Вже зараз італійці нібито готові вступати у процес перемовин.

Нагадаємо, Майкон приєднався до "гірників" влітку 2018-го, а контракт розрахований до 2023 року. У поточному сезоні бразилець відіграв 24 поєдинки, в яких відзначився голом та трьома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його в 6 мільйонів євро.

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