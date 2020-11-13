"Це дуже важливо для мене. Я працюю, щоб насамперед добре проявляти себе в Шахтарі. Якщо зарекомендуєш себе, то можуть залучити й до збірної. Гадаю, слід концентруватися на виступах у своєму клубі, а вже після цього з’явиться нагода виступити за збірну.

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4 футболісти Шахтаря у збірній? Це показник гарної роботи з молодими гравцями. Та й не лише з молодими, адже в Шахтарі є збірники з Ізраїлю, Грузії – результати праці всього клубу. Усі знають, що в Шахтарі завжди були міцні футболісти, багато бразильської молоді, яка зростала й прогресувала в клубі. Тож Шахтар у Бразилії знають.

Зіграти на Олімпіаді – моя мета. Проте для цього спершу слід проявити себе в Шахтарі, а потім уже і в збірній", – резюмував Майкон у коментарі Shakhtar News.

Зауважимо, окрім 23-річного хавбека, виклик в Олімпійську збірну отримали також Додо, Тете та Маркос Антоніо.

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