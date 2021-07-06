"Проти Ракува провели хороший матч, з урахуванням того, що зараз відпрацьовуємо. Так, програли, але наразі ми проходимо період, коли найголовніше – це зрозуміти ідеї тренера і перенести їх на поле.

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Товариські матчі існують для нашого зростання, для тренування в грі. Коли почнеться чемпіонат, ми будемо на сто відсотків готові і досягнемо позитивних результатів.

Ідея тренера, в принципі, для нас нова, тому всі ми – новачки. Повинні якомога швидше адаптуватися. Намагаємося максимально допомагати один одному, щоб весь час поліпшувати гру і провести відмінний сезон. Нас налаштовують, ми працюємо. Зараз потрібно зрозуміти процес і знати, що це звичайне, природне зростання", – цитує Майкона офіційний сайт Шахтаря.

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