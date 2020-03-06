Майкон отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії – хавбек Шахтаря в компанії зірок Реала та Мілана

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон знову вирушить у розташування олімпійської збірної Бразилії.

Планувалося, що бразильці в ОАЕ зіграють зі збірними Південної Кореї та Єгипту. Однак через коронавірус плани довелося коригувати, і федерація зайнята пошуками нових суперників.

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Нагадаємо, що взимку Майкон разом із Додо також перебували у збірній своєї країни, яка зуміла кваліфікувалась на Олімпійські ігри 2020 року, що відбудуться в Токіо.

Відзначимо, що цього разу, окрім Майкона, до складу "селесао" отримали виклик уже визнані виконавці: Габріел Мартінеллі з лондонського Арсенала, Вінісіус Жуніор (Реал) та Лукас Пакета (Мілан).

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