"Нині думки виключно про Рух. Зрозуміло, що гра в Лізі чемпіонів є важливою, але треба розуміти, що головна мета – стати чемпіонами. Минулого сезону ми залишилися на другому місці, й це не потішило. Слід змагатися за чемпіонство, і наступна гра для нас найважливіша. Ліга чемпіонів теж є важливою, однак вона буде згодом.

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Загалом це сильна команда, і я не люблю когось виділяти. Гадаю, ми маємо бути уважними до одного гравця, а один гравець – це вся команда.

Слід далі робити те, що й робили до сьогодні. Ми старанно боролися за це місце і знаємо, наскільки жахливо бути на другій сходинці, адже довго там перебували. Зараз необхідно цінувати лідерство й старанно працювати, аби втримати цю позицію до кінця сезону", – зазначив бразилець у коментарі офіційному сайту клубу.

Відзначимо, що матч проти Руха в чемпіонаті відбудеться 20 листопада, а поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера – 24 листопада.

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