"Нам дуже добре протистоять. І не завжди вдається приймати ідеальні рішення. У цьому потрібно обов'язково додати. Ми знаємо, що переживаємо свій не найкращий момент.

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Однак через складні періоди проходять всі команди світу. Зараз це ми. Лише старанна робота всією командою, сім'єю, допоможе впоратися з ситуацією.

Чому всі говорять, що у Шахтаря зараз криза? Тому що результат не приходить. Люди висловлюють свої думки, але команда старається, працює щодня, і тільки так, завдяки праці ми зможемо успішно вийти з ситуації, що склалася. Зрозуміло, що вболівальники звикли бачити Шахтар чемпіоном, переможцем. Це не завжди дається, однак ми постараємося повернутися до цього і знову радувати своїх уболівальників", – сказав Майкон у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, "гірники" невдало розпочали другу частину сезону: підопічні Каштру не змогли пробитись у чвертьфінал Ліги Європи, двічі програвши Ромі (0:3 і 1:2), а в чемпіонаті України відстають від Динамо вже на 4 очки.

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