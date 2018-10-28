Майкон: Навіть удесятьох ми змогли домогтися важливої перемоги

Хавбек Шахтаря Майкон прокоментував результат матчу 12 туру УПЛ проти Десни.

"Щасливий, дуже щасливий забити такий м’яч. Складний поєдинок, проте ми знали, що гол таки станеться: або завдяки чиїмсь індивідуальним діям, або в результаті командної комбінації.

Зустрічались із закритим суперником, який провів увесь матч в обороні. Це надзвичайно важко, однак частіше за все в чемпіонаті України з нами так і грають. Ми постійно намагаємось знайти певні зони, та й тренер просив якнайбільше пасувати, займати правильні позиції у слушний час, і сьогодні це вийшло.

Шахтар в меншості дотиснув Десну завдяки голу на останніх хвилинах

На жаль, не всі моменти вдалося реалізувати, але навіть удесятьох ми змогли домогтися важливої перемоги. Можу сказати, що віддача всієї команди була просто відмінною. Ми залишалися хоробрими та сміливими, продовжували володіти м’ячем і домінувати – саме з таким бойовим духом необхідно виступати в кожному матчі, саме так можна здобути успіх. Усі, хто був на полі, максимально віддавалися, а ті, хто лишився на лаві, нас підтримували.

Шахтар – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Чи думали ми сьогодні про Манчестер Сіті? Ні, певно ні. Чемпіонат дуже складний, нам слід бути цілковито зосередженими та зібраними в кожному турі. Наразі вже можемо почати аналізувати наступного суперника, подивитися його сильні й слабкі сторони. Потрібно вийти з таким настроєм, як сьогодні, і намагатися обіграти Манчестер Сіті", – цитує Майкона офіційний сайт Шахтаря.