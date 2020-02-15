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Майкон і Додо повернулися до загальної групи Шахтаря після виступів за Олімпійську збірну Бразилії

15 лютого 20:38 407 Читать на русском
Майкон і Додо повернулися до загальної групи Шахтаря після виступів за Олімпійську збірну Бразилії
Майкон і Додо / фото з відкритих джерел

Захисник Додо і хавбек Майкон повернулися в розташування Шахтаря зі збірної Бразилії U-23.

Бразильці брали участь в сьогоднішньому тренуванні Шахтаря, інформує офіційний твіттер "гірників".

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Нагадаємо, легіонери українського клубу брали участь у кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор у Токіо, за підсумками якого збірна Бразилії здобула путівку до основного турніру.

До слова, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін нещодавно висловив упевненість, що відсутність Додо і Майкона на зимових тренувальних зборах не вплине на їхню фізичну форму.

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