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Маєток Роналду в Турині: тут проживали Зідан та Каннаваро, а рок-гурт U2 не потягнув оренди на 6 днів

21:40 1224 Читать на русском
Маєток Роналду в Турині: тут проживали Зідан та Каннаваро, а рок-гурт U2 не потягнув оренди на 6 днів
Роналду обрав житло в Турині

Нападник Реала Кріштіану Роналду, який незабаром може стати гравцем Ювентуса, вже підшукав собі житло в Турині.

33-річний португалець проживатиме у величезному маєтку на 1000 метрів квадратних, який розташований у ексклюзивній частині міста, інформує Sport Mediaset. Тут мешкають футболісти, багатії, зірки шоу-бізнесу.

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Роналду матиме у своєму розпорядженні, зокрема, 8 спалень на трьох поверхах, два басейни і тенісний корт. Крім цього, у маєтку присутні декілька секретних виходів, які дозволять Кріштіану непомітно "прослизати" повз італійських папараці.

Також повідомляється, що в цьому маєтку раніше проживали такі екс-зірки Ювентуса, як Зінедін Зідан та Фабіо Каннаваро.

Цікаво, що популярний рок-гурт U2 свого часу відмовився від цього будинку через нереальну дорогу вартість – 280 тисяч вро за 6 днів.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Іспанія Статті
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