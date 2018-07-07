Маєток Роналду в Турині: тут проживали Зідан та Каннаваро, а рок-гурт U2 не потягнув оренди на 6 днів

Нападник Реала Кріштіану Роналду, який незабаром може стати гравцем Ювентуса, вже підшукав собі житло в Турині.

33-річний португалець проживатиме у величезному маєтку на 1000 метрів квадратних, який розташований у ексклюзивній частині міста, інформує Sport Mediaset. Тут мешкають футболісти, багатії, зірки шоу-бізнесу.

Трансфер Роналду в Ювентус затягується через Переса – стало відомо, коли португалець прибуде в Турин

Роналду матиме у своєму розпорядженні, зокрема, 8 спалень на трьох поверхах, два басейни і тенісний корт. Крім цього, у маєтку присутні декілька секретних виходів, які дозволять Кріштіану непомітно "прослизати" повз італійських папараці.

Також повідомляється, що в цьому маєтку раніше проживали такі екс-зірки Ювентуса, як Зінедін Зідан та Фабіо Каннаваро.

Цікаво, що популярний рок-гурт U2 свого часу відмовився від цього будинку через нереальну дорогу вартість – 280 тисяч вро за 6 днів.

Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі