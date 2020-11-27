"Маєш йо**ний VAR": іспанці розшифрували слова Відаля – він отримав дві жовті за 5 секунд
Стало відомо, що півзахисник міланського Інтера Артуро Відаль сказав на адресу арбітра поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського Реала Ентоні Тейлора.
"У вас є йо**ний VAR, щоб перевірити епізод, але ви цього не зробили", – наводить слова чилійця Marca.
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Саме це висловлювання Відаля змусило рефері відправити запального хавбека відпочивати достроково. Латиноамериканець на 33-й хвилині впав у штрафному майданчику "вершкових" і вимагав пенальті. Коли ж Тейлор не призначив одинадцятиметровий, то Відаль почав агресивно протестувати. Спочатку він отримав жовту картку, а за кілька секунд – другу жовту й червону.
До слова, в меншості "нерадзуррі" пропустили два м'ячі, програли Реалу та ускладнили боротьбу за вихід до плей-офф ЛЧ.
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