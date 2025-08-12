"На нас чекає дуже важливий єврокубковий матч. Ми дуже багато працювали і сповнені мотивації провести дуже хорошу гру. Нам доведеться зіграти з дуже сильним суперником, якого ми дуже поважаємо. Ми хочемо пройти до наступного етапу.

"Одна з найважливіших перемог в історії": тренер Пафоса розповів, коли його команда зрозуміла, що може виграти у Динамо

У нас великий склад, ми намагаємося мотивувати всіх гравців. Ми проаналізували суперника і хочемо використовувати його потенціал. Подивимося, хто зіграє. Нам потрібно чинити тиск на Динамо, щоб воно не грало в свою гру.

Динамо? Вони вірять у свою команду, і це логічно, це класна команда. Але ми дивимося за собою. Вболівальники і погода, я впевнений, вплинуть на Динамо. Найважливіше – це щоб ми були в хорошій формі, і це залежить від нас. Ми добре підготувалися і готові до кваліфікації.

Підписання Давіда Луїса? Його спонукала приїхати в Пафос любов і пристрасть до футболу. Пафос дає йому можливість грати на високому рівні, виступати в Європі, завойовувати титули. Перше враження від тренувань – він чудовий гравець, дуже досвідчений", – цитує Карседо 24 Sports.

У першому матчі Динамо програло Пафосу 0:1. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 12 серпня.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки