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"Маємо скандал": Ступар визнав дискусійними два пенальті для Шахтаря у матчі проти Колоса

10:42 - Читать на русском
"Маємо скандал": Ступар визнав дискусійними два пенальті для Шахтаря у матчі проти Колоса
Шахтар – Колос / Сайт "гірників"

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив роботу Ігоря Пасхала у матчі 1 туру УПЛ між Шахтарем та Колосом (3:1).

60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
 
Денис Костишин 77’
60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
77’ Денис Костишин

"Я б не сказав, що це були прості моменти для суддівства, і що Пасхал помилявся грубо. Епізоди з першим та третім пенальті – тонкі, які потребували значної концентрації, а Ігор, можливо, був не настільки сконцентрований, як потрібно для такого матчу.

До другого пенальті питань немає – фол і жовта карточка Задої. В епізоді з третім пенальті Оріховський намагався вибити м'яча з-під ніг опонента і все ж першим торкнувся м'яча. Марлос намагався зіграти з користю для себе, але зустрів не м'яч, а ногу Оріховського. Акценти розклав один з повторів. Завдяки ньому видно, що там радше фолив гравець Шахтаря. А ось в епізоді з Патріком та Петровим (перший пенальті) ситуація тонка. Кирило не робив підніжку супернику, але ж його ліва нога була виставлена вбік. Я б сказав, що Петров не уникнув контакту і не намагався цього зробити, а Патрік наткнувся на ногу – дискусійний момент.

Шахтар – Колос – 3:1 – відео голів та огляд матчу з трьома пенальті для "гірників"

Відразу постає друге питання: чому на матчі на працював ВАР? Зрозуміло, що навчання, але хіба вчити новачків повинні на таких іграх? Чому не на матчах U-21? Відповідно до статистики, Колос – одна з тих команд, в матчах за участю яких найчастіше виникають складні для суддівства епізоди.

У нас були погані повтори, але навіть завдяки ним ми розібралися. Впевнений, що було б легше і Пасхалу, якби у нього була нагода скористатися ВАР. І те, що такої нагоди в такому складному матчі не було, – провина Лучі та УАФ. Готуватися до сезону потрібно було завчасно. А так маємо скандал", – підсумував Ступар в коментарі ua-football.

Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛ

blog_ava
Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Арбітри Колос Колос Мирослав Мирослав Ступар Шахтар - Колос Шахтар Шахтар
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