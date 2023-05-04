Після перемоги над Вест Гемом (3:0) головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола попросив усіх своїх підопічних, тренерський персонал, а також клубних співробітників вибудувати почесний коридор для Ерлінга Холанда.

Норвезький бомбардир забив у цій зустрічі свій 35-й м'яч в АПЛ і побив рекорд за кількістю голів за сезон.

"Можливо, він забив би більше": Гвардіола взяв на себе відповідальність за "низьку" результативність Холанда

"Коли мить особлива, ми повинні показати, наскільки вона особливий. Ерлінг – наша радість. Ми всі дуже раді, що він з нами. Його рекорд рано чи пізно буде побитий – можливо, ним самим. Тому що в майбутньому він заб'є ще багато м'ячів", – цитує Гвардіолу ВВС.

Сам Холанд назвав прохід коридором пошани "болючим досвідом", адже його всі "били по спині".

Манчестер Сіті з рекордним голом Холанда розгромив Вест Хем і обійшов Арсенал на вершині АПЛ