"На нас чекає складна гра. Шахтар – сильна команда. Там працює тренер Арда Туран. Ми знаємо, як він змушує свої команди грати. Атмосфера буде класною, очікується хороший матч. Чекаємо на вболівальників на стадіоні. Ми добре підготувалися з тренером і командою, хочемо досягти хорошого результату. Маємо намір підійти до другої гри з перевагою.

Суперник Шахтаря посилюється гравцем Мілана – усна угода досягнута

Свій останній матч я зіграв три тижні тому, потім мав 5–6 днів відпочинку. Після трансферу одразу приєднався до зборів, але не вважаю, що щось втратив. Я готовий, але рішення прийматимуть тренер і штаб.

Я хвилююся, але не так сильно, як під час церемонії підписання контракту. Завтра я робитиму те, що найбільше люблю – гратиму у футбол. Хвилювання є, але менше. Не можу дочекатися завтрашнього дня. Вірю, що вболівальники прийдуть і заповнять стадіон", – цитує Оркуна офіційний сайт Бешикташа.

Додамо, що турецький клуб орендував Оркуна Кьокчю з правом викупу за 25 мільйонів євро. Кьокчю народився у Нідерландах, але виступає за збірну Туреччини.

Нагадаємо, перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Шахтарем та Бешикташем відбудеться сьогодні на стадіоні Тупрас в Стамбулі. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Бешикташ – Шахтар: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи